Боевики ИГИЛ взорвали главную мечеть Мосула

Террористы из группировки «Исламское государство» взорвали соборную мечеть «Ан-Нури» в иракском городе Мосул.
Об этом сообщило в среду Reuters со ссылкой на заявление вооруженных сил Ирака.
Террористы из группировки «Исламское государство» взорвали соборную мечеть «Ан-Нури» в иракском городе Мосул.
Об этом сообщило в среду Reuters со ссылкой на заявление вооруженных сил Ирака.
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