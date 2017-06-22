Макрон: «У Трампа нет внешнеполитической концепции»

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его американский коллега Дональд Трамп пока не разработал свою внешнеполитическую концепцию, передает РИА Новости.

«Проблема в том, что он пока не разработал концептуальные рамки своей внешней политики. Поэтому его политика может быть непредсказуемой и для мира может представлять собой источник беспокойства», — сказал французский президент в интервью ряду европейских газет, в том числе испанской El País.

Макрон признал, что Трамп ставит одной из основных задач борьбу с терроризмом.

«Что касается борьбы с терроризмом, у него такое же желание быть эффективным, как и у меня. Я не разделяю ряд его решений, в особенности касающихся климата, но надеюсь, что мы сможем сделать так, чтобы США вновь присоединились к Парижскому соглашению. Я протягиваю руку Дональду Трампу. И хочу, чтобы он поменял мнение, потому что все связано. Он не может хотеть эффективно бороться с терроризмом и не брать на себя обязательств в вопросе климата», — заявил лидер Франции.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Трамп в начале июня объявил, что США выходят из Парижского соглашения.