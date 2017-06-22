В Казахстане вовсю кипят страсти, связанные с Международным банком Азербайджана. Депутаты отправляют запросы в поисках 250 миллионов долларов, которые Казахстан вложил в Межбанк. Чиновники обвиняют друг друга, ищут доказательства того, кто все-таки инициатор вложения денег в азербайджанский банк.

Вот и сейчас нынешний глава Национального банка Казахстана (НБК) Данияр Акишев ответил бывшему главе НБК Кайрату Келимбетову на заявление о причастности к инвестированию средств Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в Межбанк Азербайджана.

Акишев пояснил, что голосовал за инвестиционную декларацию ЕНПФ, но на момент заключения сделки в Нацбанке уже не работал. По его словам, которые цитируют казахстанские СМИ, в октябре 2014 года он никак не мог участвовать в сделке, потому что 28 августа 2014 года был назначен заведующим отделом социально-экономического мониторинга администрации президента, а с марта 2014 года не курировал деятельность подразделения, которое занимается управлением инвестиционными активами и управлением резервами.

При этом известно, что именно Кайрат Келимбетов в то время был главой Нацбанка Казахстана.

«Думаю, господин Келимбетов об этом знает. Почему он так представил информацию, мне сложно говорить. Наверное, лучше задать вопрос ему, почему он это сделал», – заявил Акишев.

Председатель Нацбанка РК подчеркнул, что не является сторонником выяснения отношений. «Я просто сказал, что решение принимали люди, которые работали в Национальном банке. Я не указывал конкретно лиц. Я считаю, что этим должны заниматься соответствующие органы, давать оценку их деятельности и так далее. Но уж коли господин Келимбетов прямо обозначил, что я участвовал в этой сделке, я хотел бы еще раз отметить: в октябре 2014 года я не мог никак участвовать в этой сделке. Я не работал в то время в Нацбанке РК», – сказал Акишев.

Глава финрегулятора пояснил, что действительно правление Нацбанка в мае 2014 года утвердило инвестиционную декларацию ЕНПФ, которая состоит из перечня направлений, куда можно инвестировать пенсионные активы, но эта декларация по сути не претерпела изменений со времени существования накопительных пенсионных фондов и содержала общие указания.

Казахстанская блогосфера не осталась в стороне, и симпатии высказываются больше в адрес действующего главы Нацбанка Казахстана Данияра Акишева, рассказали haqqin.az казахстанские журналисты.