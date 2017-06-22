Сегодня, 22 июня, в Киеве пройдет международный форум, в ходе которого будет представлена новая концепция урегулирования межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве.

Как сообщила haqqin.az президент Международного центра Балтийско-Черноморских исследований и консенсусных практик Ирина Верещук, в конференции примут участие главы МИД, Минобразования и других ведомств Украины, а также бывшие президенты Украины, Польши, ряда европейских стран. Кроме того, ожидается участие руководителей международных организаций, ведущих исследовательских институтов, университетов, академических кругов Европы.

Россию на конференции представит бывший госсекретарь и зампредседателя правительства РСФСР Геннадий Бурбулис. Ключевым моментом встречи станет представление и обсуждение нового принципа урегулирования конфликтов, которые имеют общие корни. Эти принципы и механизмы применимы к решению карабахского, абхазского, южноосетинского, приднестровского и донбасского конфликтов.

Три бывших президента Украины, три экс-президента Польши, бывший глава Молдовы Петр Лучинский и ряд других известных политиков примут обращение и коммюнике по итогам встречи.

Подготовкой концепции коммюнике занимались эксперты Международного центра Балтийско-Черноморских исследований вместе с Институтом стратегических исследований Украины.

Отметим, что идея создания новых принципов и механизмов решения межнациональных конфликтов обсуждалась еще на прошедшем в марте этого года V Глобальном Бакинском форуме.