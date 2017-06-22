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Массовое отравление метанолом в России: есть погибшие

 

Два человека погибли, за жизнь еще двоих борются врачи в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом Ленте.ру в среду, 21 июня, сообщил источник в медицинских кругах Московской области. По предварительным данным, все пострадавшие госпитализированы с отравлением метанолом.

Собеседник уточнил, что, по словам выживших, они употребляли спиртосодержащую жидкость в компании, в которой было 15 человек. Сейчас полиция и врачи скорой помощи разыскивают других выпивавших.

Как рассказал собеседник Ленты.ру в медицинских кругах, первые пострадавшие самостоятельно обратились в больницу. «Двое из них скончались уже в реанимации», — уточнил он.

По словам источника портала в правоохранительных органах, по состоянию на 23:00 известно о шести пострадавших, двое из которых скончались. «В районной больнице работает следственно-оперативная группа, сложность в том, что никто из выживших не может назвать точный адрес происшествия», — рассказал он.

Официальных комментариев Ленте.ру в среду вечером получить не удалось.

В декабре 2016 года в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 76 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, еще двое скончались после приема значительной дозы этилового спирта.

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