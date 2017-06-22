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Азербайджан и Турция закрыли производство цемента в Армении

Автор: Джейхун Наджафов, собкор 

Армянские СМИ забили тревогу: Азербайджан и Турция фактически уничтожили производство армянского цемента. По данным армянских медиа, до недавнего времени производство цемента в Армении держалось благодаря экспорту этого строительного материала в Грузию.

завод «Раздан цемент»

С начала 2000-х годов практически весь цемент, который производили две армянские компании «Раздан цемент» и «Арарат цемент», поставлялся в Грузию. Пик поставок пришелся на 2007 год - 454 тысячи тонн. Однако с 2014 года, когда на грузинский рынок стал поступать цемент из Турции и Азербайджана, импорт армянского цемента стал стремительно снижаться и к началу 2016 года упал до 3,7 тыс. тонн.

Мало того что азербайджанские и турецкие производители выдавили Армению с цементного рынка Грузии, так производство цемента стало нерентабельным в самой Армении. Теперь в страну этот строительный материал поставляет Иран.

По данным таможенной службы Армении, уже в апреле 2017 года не было зафиксировано случаев экспорта цемента из этой страны.

Немного статистики: в январе-апреле 2014 года Армения экспортировала 13,5 тысячи тонн цемента. За четыре месяца 2015 года  уже 3,6 тысячи тонн, а в 2016 году экспорт практически прекратился, сообщает CementIndo.Ru.

Вместе с тем выросла зависимость Армении от импорта цемента. Если в 2014 году всего было импортировано 7,5 тысячи тонн цемента, то в 2015-м  12,3 тысячи тонн, а в 2016-м  уже 30,1 тысячи тонн.

При этом спрос на цемент в Грузии растет, как и объемы производства цемента в Азербайджане. По данным Госкомстата страны, с января по май этого года производство цемента выросло 24,8%  до 1 млн 44,5 тыс. тонн.

В 2016 году в Грузию из Турции было поставлено свыше 2 млн 720 тыс. тонн, а из Азербайджана более 1 млн 84 тыс. тонн цемента.

По мнению экономиста Азера Мехтиева, Азербайджан способен выдавить армянский экспорт и с рынков других стран.

Азер Мехтиев

«Это и есть политика изоляции Армении. Перекрывать рынки такой экономически слабой и неконкурентоспособной страны, как Армения, не составляет особого труда. Просто азербайджанские государственные структуры должны вплотную заняться этим делом. Экономическая изоляция агрессора  это не только закрытые границы, транспортное сообщение и отсутствие экономических связей. Это и лишение внешних рынков, ограничение экспортных возможностей путем вытеснения более дешевыми и более качественными товарами»,  подчеркнул эксперт.

По его словам, надо определить, что, кому и по какой цене продает Армения. «И затем выйти на рынки этих стран с тем же товаром, но лучшего качества и меньшей стоимости. Законы экономики достаточно жесткие. Армения находится в таком положении, что ей очень сложно производить конкурентоспособную на внешнем рынке продукцию. У Азербайджана есть масса возможностей закрыть для армянских товаров внешние рынки и тем самым ухудшить экономическое положение Армении, а значит и раскачать политическую устойчивость правительства полевых командиров»,  сказал Азер Мехтиев.

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