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В Баку испытали еще один ударный беспилотник

Автор: Отдел информации 

В Баку завершились испытания новейшего ударного беспилотника ZƏRBƏ-5 с уникальными характеристиками, аналогичными гражданскому лайнеру Boeing 737. Таким образом, Азербайджан вошел в клуб стран, в чьем военном арсенале есть такое суперсовременное вооружение, пишет издание "Российский Диалог".

Полезная нагрузка нового летательного аппарата составит около одной тонны. Взлетный вес — 5300 кг, длина — 14 м, высота — 3 м, размах крыла — 26 м. Ударный беспилотник оснащен четырьмя самонаводящимися ракетами SVN-380 «воздух-земля» с лазерными прицелами массой 180 кг каждая.

Производство налажено на одном из заводов Миноборонпрома Азербайджана.

Дрон изготавливают по лицензии и технологии израильского производителя, который помог наладить аналогичное производство дружественному Азербайджану.

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