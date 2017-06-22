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Армения может предать Россию мнения и оценки

Автор: Московское бюро haqqin.az 

В российском экспертном сообществе началось обсуждение взаимоотношений НАТО и Армении и в целом Еревана с Западом. В этой связи обозреватель издания «Росбалт» Ирина Джорбенадзе задается прямым вопросом: «Готов ли Ереван переметнуться на Запад, и как его могут покарать за это Россия и Иран?».

Поводом для таких рассуждений стал недавний визит специального представителя НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймса Аппатурая, которого приняли президент Армении Серж Саргсян и спикер парламента Ара Баблоян.

Отмечается, что эта поездка Аппатурая состоялась в преддверии подписания соглашения о сотрудничестве между Арменией и ЕС. «Философия «ласкового теленка» армян уже подводила, но, вероятно, они решили рискнуть еще разок», - отмечает Джорбенадзе.

Кстати, в интервью изданию «Новости Армении» Аппатурай заверил, что Армения может одновременно быть надежным партнером НАТО и полноценным членом ОДКБ. В подробности того, как можно совместить несовместимое, он не вдавался.

Действительно ли Армения повернулась лицом к Западу, и как на это отреагируют Россия и Иран?

В беседе с haqqin.az российский эксперт в области внутренней и внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук отметил, что Армения никогда не прерывала своих контактов с США, Евросоюзом и Западом в целом.

Григорий Трофимчук

«Несколько лет назад, когда остро встал вопрос по Украине и ее отношениям с Москвой, Ереван выбрал евразийскую, а не европейскую интеграцию. При этом важно иметь в виду: Армения рассчитывала, что Россия полностью закроет все ее проблемы, включая экономику и проблему Карабаха», - рассказал аналитик.

Но в течение последних лет выяснилось, что в любых процессах, и в этих в частности, имеются свои естественные трудности. Причем армянская сторона не просто их видит и регистрирует, – через своих политиков, экспертов, журналистов она прямо адресует эти вопросы России. И чем дальше, тем прямее.

«Тем не менее при всех сравнительных минусах и плюсах евро- и евразийской интеграции Ереван понимает, что плюсов во втором случае больше. По крайней мере, пока. Поэтому рисковать не собирается. Однако если ситуация будет ухудшаться дальше, то надо иметь в виду любые варианты, и в прежде всего усиление контактов Армении с Западом. И в этом нет ничего сверхъестественного: как известно, рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше».

В то же время, по словам Трофимчука, Евросоюз, НАТО и другие западные структуры, что называются, на Ереван не в обиде. Они могут подождать, им спешить некуда. Поэтому оптимальным, с их точки зрения, форматом отношений по линии Запад-Армения на данный момент является поддержание контактов. Или даже активное поддержание контактов. Запретить армянской власти такие контакты Россия, естественно, не может, здесь не СССР.

Как считает эксперт, дальнейшее поведение Армении будет полностью зависеть от геополитической ситуации, а не только от успехов региональных блоков с участием РФ. А эта ситуация будет, к сожалению, не улучшаться, а ухудшаться, это можно сказать достаточно точно и откровенно.

«Как на западную активность Армении отреагирует Иран – вопрос второстепенный. Для Армении важна реакция России, а не Тегерана. Ведь если Москва вдруг отвернется от Армении, Тегеран (и даже два таких «тегерана») ей уже не поможет. Иран никогда не был излишне благотворителен, по сравнению с Москвой», - подчеркнул собеседник.

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