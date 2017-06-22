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В Австрии закроют детские сады для мусульман

 

Мусульманские детские сады в Вене нужно закрыть, потому что они не способствуют интеграции детей в общество. Об этом заявил министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц, передает ТАСС.

"Детские сады должны готовить детей к школе, чтобы они могли говорить на немецком языке, но так называемые мусульманские детские сады отличаются по этническому и языковому принципу. Они нам не нужны. Мусульманских детских садов быть у нас не должно", - сказал Курц во время выступления на тему "Будущее миграции" в венском дискуссионном клубе, организованном газетой Kurier.

Таким образом глава МИД ответил на вопрос, надо ли закрыть подобные образовательные дошкольные учреждения.

По словам министра, такие сады в языковом и культурном плане изолируются от основного общества, но хотят получать финансирование за счет налогоплательщиков. Такой подход неразумен, и ключом к наилучшей интеграции служит владение немецким языком, дети должны учить его с малого возраста, добавил он. В настоящее время в одной только Вене порядка 10 тыс. детей посещают различные мусульманские детские сады. В этой связи глава МИД предлагает ужесточить требования к владению немецким языком к нянечкам и педагогам, чтобы они лучше могли учить детей.

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