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В Азербайджане электронные визы будут выдаваться за три часа

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по развитию и усовершенствованию системы ASAN Viza и внесению изменений в указ президента Азербайджана от 20 октября 2016 года об утверждении "Положения о системе ASAN Viza", передает Тренд.

Согласно распоряжению, Государственному агентству по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана с целью осуществления управления поручено обеспечить деятельность данной системы на основе принципа государственно-частного партнерства (Public-Private Partnership); обеспечить рассмотрение обращений иностранцев и лиц без гражданства для получения визы в ускоренном порядке с целью посещения Азербайджана в течение трех часов посредством системы ASAN Viza; предоставить предложения по обеспечению получения необходимых виз гражданами Азербайджана для посещения зарубежных стран посредством системы ASAN Viza (ASAN Viza 2.0); обеспечить осуществление изменений в системе ASAN Viza, предусмотренных этим указом.

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В Азербайджане электронные визы будут выдаваться за три часа
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