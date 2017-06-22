Несчастная судьба бесплатной школы грузинского языка

Часто бывает, что обычный телефонный звонок в редакцию приводит к совсем неожиданным последствиям, вскрывает сложные организационные и финансовые интриги, раскрыть которые до конца не всегда удается. Вот и этот звонок молодого человека вроде ничего необычного не предвещал. В голосе на другом конце линии ничего, кроме любопытства, не было. Он интересовался, куда делась действующая в Баку бесплатная школа грузинского языка. Ответить сразу на вопрос нам, к сожалению, не удалось, но мы обещали все выяснить.

И вот что нам удалось установить. Действительно, несколько лет в Баку при Лиге грузинских структур в Азербайджане действовала бесплатная школа грузинского языка. Но в 2015 году она неожиданно закрылась, и соответствующую вывеску у входа сняли. Неужели кризис коснулся Лиги и ее школы - это первое, что пронеслось в голове? Но беседа с руководителем Лиги Теймуразом Керимовым заставила нас отбросить эту мысль.

- Кризис, конечно, коснулся всех, но к вопросу о так называемой школе он отношения не имеет, - так начал свою беседу Теймураз Керимов с корреспондентом haqqin.az.

По его словам, идея создания такой школы возникла в 2010 году после рождественского выступления Илии II, в которой Патриарх Грузинской православной церкви призвал всех беречь родной язык. И уже 6 февраля того же года состоялось торжественное открытие школы. Вернее, школа была конечной целью проекта, а для начала Лига задалась целью обеспечить бесплатное обучение грузинскому языку желающих - детей, молодежь и бизнесменов. Молодежь проявляла высокий интерес к грузинскому языку, этому способствовали как развитие туризма в обеих странах, так и издавна сложившиеся братские отношения между азербайджанским и грузинским народами. Здесь также проводились мероприятия, выставки, вечера, посвященные истории двух народов, их обычаям, традициям, праздникам, достопримечательностям, дружеским и добрососедским отношениям. Практически делалось все для укрепления и развития братских отношений между двумя странами. Работа была интересной и перспективной.

С первых же дней Лиге активно помогала компания NTC, которая любезно, без всякой арендной платы, предоставила две комнаты в своем помещении с правом в дальнейшем выкупа под школу всего ее помещения. Вскоре эти комнаты были отремонтированы и школа начала работать. Никто ее не беспокоил, да и существующие порядки здесь не нарушались. Так продолжалось до тех пор, пока не стало известно, что все помещение NTC заложено в Азеркредитбанке.

Между NTC и банком начался нескончаемый спор вокруг кредита. Лига попыталась было не допустить разрастания скандала, предложив помочь обеим сторонам в разрешении спора. Таким образом она пожелала спасти и помещение для школы. Но все встречи ее руководства с банкирами оказались пустыми, казалось, что они просто пытаются водить Лигу грузинских структур за нос. Позже сами же банковские работники подсказали, что все решает хозяин банка - российский предприниматель азербайджанского происхождения Зия Аббасов. И несмотря на многократные обещания устроить встречу с ним либо дать номер телефона бизнесмена, банкиры этого так и не сделали.

Зато в начале сентября 2015 года, накануне открытия нового школьного сезона, сюда пришли работники банка с судебными исполнителями, и последние первым делом сняли вывеску школы. Они видели, что школа вся наряжена, в художественных картинах, и готова к приему новых желающих изучать грузинский язык, и даже удивились, сколько потрачено на ремонт и приложено сил. Керимов попросил дать возможность провести открытие нового учебного года, на что работник банка по имени Исахан ответил, что открытие они разрешат. Более того, он заверил всех, что Зия муаллим вернет школе две комнаты.

Вот на такой мажорной ноте разошлись стороны в тот день. Но каково же было удивление собравшихся на следующий день, когда на открытии нового учебного года их глазам предстала совсем иная картина. Все имущество школы было выставлено во двор. А собравшимся категорически заявили, что данное помещение нужно самому Зие муаллиму. Вот так, совсем не по-азербайджански, проводили в последний путь бесплатную школу грузинского языка в Баку…

Интересно, а как оценят такой шаг азербайджанских банкиров в братской Грузии? Ведь в Баку, как показала практика этой же школы, немало желающих изучать грузинский язык. Это связано с ростом деловых, торговых, культурных связей между двумя соседними странами. А в перспективе с ростом туристических и прочих возможностей двух стран взаимные связи еще более усилятся, что вызовет интерес к изучению в Азербайджане грузинского языка. Обучаться грузинскому языку желают и многие выходцы из Грузии, не желающие терять связей с родиной, деловые люди, имеющие связи с Грузией, а также многие бакинцы, имеющие друзей в Тбилиси.

Да, Лига начала благородное дело, которое погубил банк. Жаль, что этот вопрос остался вне внимания широкой общественности, поддержка которой для школы оказалась бы незаменимой. Нам бы воспользоваться ее опытом и добиться открытия такой же школы в Тбилиси, где желающие могли юы бесплатно изучать азербайджанский язык. Но банку такие высокие понятия оказались чужды. Возможно потому, что к этому времени, оказывается, банка и не было вовсе. Как удалось выяснить haqqin.az, решением Центробанка от 10 июля 2015 года, то есть за два месяца до выселения школы, лицензия ОАО AzərbaycanKreditBankı была аннулирована в связи с тем, что капитал его не соответствовал минимальным требованиям ЦБА.

Сделать бы владельцу закрытого банка Зие Аббасову широкий жест на прощание – подарить школе две комнаты. Но ни у школы не оказалось такого счастья, ни у Зии Аббасова не оказалось желания делать широкие жесты. Лишенный деятельности банк потащил за собой в зону бездействия и действующую школу, которая с тех пор так и не может восстановить свою деятельность.

А вот Т.Керимов не теряет надежды. Он почти уверен, что либо Зия Аббасов, либо определенные структуры, олигархи в Грузии или за ее пределами, кому не безразлична направленная на развитие и распространение грузинского языка рождественская эпистола Патриарха Грузинской православной церкви Ильи II, окажут бескорыстную дружескую помощь Лиге. И в Баку откроется новая бесплатная школа грузинского языка, судьба у которой будет более счастливой.