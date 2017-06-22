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Ильхам Алиев о значимости отношений с Молдовой обновлено 13:20

 

Важно придать значительную динамику двусторонним отношениям с Молдовой, чтобы можно было осуществить много дел, сказал в четверг президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном один на один.

После церемонии официальной встречи в четверг состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Молдовы Игоря Додона один на один.

Поприветствовав президента Молдовы Игоря Додона, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит пройдет успешно и будут обсуждены важные вопросы двусторонних отношений.

"Мы обменяемся мнениями в целом по многим вопросам. Важно также придать значительную динамику двусторонним отношениям, чтобы можно было осуществить много дел", - сказал президент Ильхам Алиев, отметив, что и руководству, и министрам, всем сотрудникам нужно активно работать.

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После встречи один на один состоялась встреча в расширенном составе президентов Азербайджана и Молдовы Ильхама Алиева и Игоря Додона. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

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В четверг состоялась церемония официальной встречи президента Молдовы Игоря Додона, находящегося с официальным визитом в Азербайджане, сообщает АзерТАдж.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Молдовы был выстроен почетный караул.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Игорю Додону, члены молдавской делегации - президенту Ильхаму Алиеву.

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Ильхам Алиев о значимости отношений с Молдовой обновлено 13:20
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