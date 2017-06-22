Подписаться на уведомления
 

В ООН рассчитали рост численности населения до 2100 года

 

К 2030 году в мире будет насчитываться 8,6 миллиарда человек, в 2050 году — 9,8 миллиарда, а в 2100 году — 11, 2 миллиарда. Такие расчеты представлены в отчете, подготовленном Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН.

В документе отмечается, что численность населения Земли сегодня составляет 7,6 миллиарда человек. Количество жителей планеты, несмотря на низкую рождаемость, будет расти в среднем на 83 миллиона в год. Уже к 2030 году в мире будет на миллиард человек больше, отчасти за счет увеличения средней продолжительности жизни. Примерно через 80 лет в мире будет в семь раз больше людей старше 80 лет, чем сегодня, говорится в докладе.

Самыми населенными странами продолжают оставаться Китай (там проживают 1,4 миллиарда человек) и Индия с населением в 1,3 миллиарда человек. Ожидается, что примерно к 2024 году по числу жителей Индия обойдет Китай. Эксперты также отметили, что среди десяти крупнейших стран мира наиболее быстрыми темпами растет число жителей в Нигерии. К 2050 году эта страна перейдет с нынешнего седьмого места по численности населения в мире на третье и окажется по этому показателю впереди США.

1021 просмотров


Старости
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Наша погода
Сегодня 27° / 18°
23 Июн 27° / 19°
24 Июн 28° / 21°
25 Июн 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9015 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Мощный взрыв в Афганистане Десятки жертв
Команда «Red Bull Racing» готова дать бой в Баку
Пхеньян назвал Трампа "психопатом"
В Баку ожидается 30 градусов тепла
Курс маната стабилен
Казахстан смог вернуть часть денег из Межбанка
Захарова: "Лавров и Жан-Ив ле Дриан не обсуждали подробно Карабах"
Боевые стрельбы азербайджанской армии фото
МВД о нападении на офис Aile TV обновлено
Макрон: «Политика Трампа может быть непредсказуемой»
В ООН рассчитали рост численности населения до 2100 года
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Ильхам Алиев о значимости отношений с Молдовой обновлено 13:20
Несчастная судьба бесплатной школы грузинского языка
В США на аэродроме разбился истребитель F-16
Центробанк анонсировал снижение учетной ставки
Нефть дешевеет на данных из США
Неизвестный врезался в автомобиль посольства Венгрии в Баку
По дороге в Грузию задержан еще один оппозиционер
Азербайджанская армия уничтожила армянский беспилотник
В Шамкире автомобиль сбил семейную пару
Турция отправляет в Катар бронетранспортеры
В Азербайджане электронные визы будут выдаваться за три часа
В Австрии закроют детские сады для мусульман
Армения может предать Россию мнения и оценки
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться