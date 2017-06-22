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МВД о нападении на офис Aile TV обновлено

 

Министерство внутренних дел распространило информацию в связи с нападением на офис "Aile TV".

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции (РУП) и 24-го отделения полиции Низаминского РУП, задержан житель столицы Кямран Сулейманов, подозреваемый в присвоении путем совершенного 15 марта разбоя, мобильного телефона и 160 манатов, принадлежавших работавшему охранником в одном из офисов на территории Хатаинского района Гусейну Дуньямалыеву, а также денежных средств из офиса на сумму 3 560 манатов.

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На офис кабельного телевидения "Aile TV", расположенный в Хатаинском районе Баку, совершено вооруженное нападение.

Как сообщает Report, неизвестные лица избили охранника, нанесли ему увечья, затем забрали сейф с 3500 манатами внутри.

Оперативно-розыскные мероприятия по факту продолжаются.

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