В ходе широкомасштабных учений, стартовавших 19 июня, проведен основной этап с боевыми стрельбами.

Как сообщает сайт Минобороны, на данном этапе артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.

В сложных рельефных условиях и с учетом предположительного действия условного противника было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии с соблюдением принципов современного общевойскового боя.

На различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, были выполнены маневры и боевые стрельбы.





