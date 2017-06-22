Захарова: "Лавров и Жан-Ив ле Дриан не обсуждали подробно Карабах"

В заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ отражена позиция России и последние оценки того, что происходит в регионе". Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, тема нагорно-карабахского урегулирования постоянно находится в повестке усилий российского МИД.

Касаясь вопроса о том, обсуждался ли конфликт в Нагорном Карабахе на недавней встрече глав МИД России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ива ле Дриана, представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила, что подробно эта тема не обсуждалась.