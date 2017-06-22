Казахстан смог вернуть часть денег из Межбанка

Часть инвестиций Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана, вложенных в Международный банк Азербайджана, удалось вернуть. Как передает Sputnik, об этом заявил член Совета директоров ЕНПФ Кайрат Келимбетов.

«В октябре 2014 года были инвестированы около 45 миллиардов тенге. Если вы помните, курс тогда был 180 тенге за доллар США. Поэтому были куплены облигации МБА на 250 миллионов долларов.

То есть, если говорить теперь в терминах, инвестиции были защищены от девальваций. И уже начались выплаты. На сегодняшний день, к сожалению, эту информацию пока почему-то не освещают, уже 50 миллионов долларов по купонным выплатам вернулись. По сегодняшнему курсу это 17 миллиардов тенге. То есть, 45 миллиардов вложили, 17 миллиардов вернулось. Это порядка трети», - сказал он.