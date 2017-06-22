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Курс маната стабилен

 

Сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел очередной валютный аукцион.

Как сообщили в ЦБА, по итогам аукциона средневзвешенный курс доллара к манату не изменился и составил 1,7022 AZN/$1. 

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