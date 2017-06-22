В Баку ожидается 30 градусов тепла

23 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Во второй половине дня местами на полуострове возможны дожди. Подует северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20°, днем 25-30°, в Баку ночью 18-20°, днем 27-29° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 50-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 19-20°, на пляжах Бузовна, Мардакяна, Шувеляна – 20-21°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 22-23° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 25 июня слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в целом благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди. Днем в большинстве районов в основном будет без осадков. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем 27-32°, в горах ночью 8-13°, днем 16-21° тепла.