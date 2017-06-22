Пхеньян назвал Трампа "психопатом"

Власти КНДР считают президента США Дональда Трампа "психопатом", следование политике которого не принесет Южной Корее ничего хорошего. Об этом говорится в северокорейской газете "Нодон синмун".

"Южная Корея должна осознать, что следование за психопатом Трампом... приведет лишь к катастрофе", - отмечается в статье.

По утверждению издания, Трамп сталкивается внутри США с политическим кризисом и пытается отвлечь общественное внимание, спекулируя на теме вероятного превентивного удара по КНДР.

В минувший вторник два американских бомбардировщика B-1B провели тренировочные полеты вместе с ВВС Южной Кореи. Наблюдатели отмечали, что учения были направлены на то, чтобы еще раз продемонстрировать Пхеньяну готовность США и Южной Кореи продолжать политику сдерживания и устрашения в условиях участившихся испытаний в КНДР баллистических ракет.

Кроме этого, ранее Трамп, а также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин возложили ответственность за гибель американского студента Отто Уормбира на власти КНДР.