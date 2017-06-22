Команда «Red Bull Racing» готова дать бой в Баку

Пилот команды «Red Bull Racing» Даниэль Риккардо надеется на продолжение успешного выступления на чемпионате мира по королевским гонкам «Формула 1».

«Я надеюсь в Баку подняться в четвертый раз подряд на подиум», - заявил на пресс-конференции Риккардо, завершивший последние три гонки на третьем месте. «Бакинская трасса очень скоростная и опасная, и поэтому здесь соревноваться очень интересно», - сказал он.

Гонщик выразил готовность дать бой своим основным конкурентам из команд «Mercedes» и «Ferrary».

«В этом году болиды шире чем прежде, поэтому не думаю, что спортсмены смогут продемонстрировать такие же высокие скорости, как год назад. Однако не исключаю и того, что рекорд бакинской трассы будет побит», - отметил Риккардо.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время окажется на подиуме вместе со своим коллегой по команде «Red Bull Racing» Максом Ферстапеном.