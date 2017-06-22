Аман Тулеев впал в кому

Заместитель губернатора Кемеровской области Валерий Цой в четверг на пресс-конференции сообщил журналистам, что Аман Тулеев перенес серьезную операцию на позвоночнике и с 11 июня проходит реабилитацию в больнице №3 города Кемерово.

Одной из главных новостей состоявшейся пресс-конференции стала информация о том, что во время якобы плановой операции на позвоночнике, которая проводилась в немецкой клинике, врачи приняли решение «существенно увеличить размер оперативного вмешательства».

В результате, по словам Валерия Цоя, операция продолжалась 9 часов, а после ее проведения развилось послеоперационное осложнение «в виде пневмонии».

На этом фоне слова Цоя о том, что Аман Тулеев чувствует себя хорошо, но кузбасские врачи «вряд ли разрешат ему поднимать штангу» и «губернатор рвется в бой» выглядят несколько странно.

Более того, по данным источника в медицинских кругах Кемерова, на самом деле состояние здоровья Тулеева вызывает серьезнейшие опасения медиков.

«Насколько известно, во время операции пациент впал в кому, из которой его удалось вывести. Однако бесследно такие вещи для организма в целом и для высшей нервной деятельности, в частности, не проходят, так что гарантировать полное восстановление никто пока не решается. Причиной комы могла стать большая длительность операции, ведь все это время человек, разумеется, находился под наркозом. Что само по себе уже является серьезным испытанием, особенно если учесть солидный возраст Тулеева», - рассказал собеседник «МК».