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Часть Баку опять без газа Отвечает «Азеригаз»

Автор: Отдел информации 

В редакцию haqqin.az обратились читатели, сообщившие, что уже третий день в их домах нет газа. Все эти люди проживают в Хатаинском районе Баку. При этом какого-либо официального заявления от производственного объединения «Азеригаз» пока не было.

Что же происходит? Отвечая на вопросы haqqin.az, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев заверил, что в ближайшее время подача газа возобновится. При этом он выразил сомнение в том, что «голубое топливо» не поступает в дома бакинцев уже третий день, несмотря на то, что это подтверждают и сотрудники haqqin.az, проживающие в Хатаинском районе.

«Я сам живу здесь и могу заверить, что «Азеригаз» не прекращал подачу газа. Проблемы с проложенными под землей трубами возникли только сегодня. Сейчас идут ремонтные работы на улице Мухаммеда Гади, как только они завершатся, газ в полном объеме будет поставляться нашим абонентам», - заявил Кербалаев.

Отметим, что на 1 июня 2017 года у производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR было 2 млн 45 тыс. абонентов.

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