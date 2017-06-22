Дональд Туск: «Великобритания может остаться в Евросоюзе»

Председатель Евросовета Дональд Туск не исключил сохранения Великобритании в составе Евросоюза, заявив, что его могут назвать мечтателем, но он не единственный.

"Некоторые мои британские друзья спрашивали меня, может ли Brexit быть обратимым и могу ли я представить себе такой результат, при котором Великобритания продолжит входить в ЕС. Я сказал им, что на самом деле Евросоюз был построен на мечтах, достижение которых казалось невозможным. Поэтому, кто знает... Вы можете назвать меня мечтателем, но я не единственный", — сказал Туск журналистам.