Американцы заберут у курдов оружие

Пентагон пообещал Анкаре предоставить список вооружений, поставляемых курдским формированиям, и обеспечить их возврат после завершения операции по освобождению сирийского города Ракка, заявило министерство обороны Турции.

"В письме министру обороны Турции Фикри Ышыку глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о намерении предоставить Турции список поставляемых курдским формированиям YPG вооружений… и о том, что оружие будет возвращено после того, как будет одержана победа над боевиками "Исламского государства".

Мэттис заявил, что американские советники предпринимают необходимые меры по недопущению вывоза оружия за пределы Сирии", — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.