Принц Гарри: Никто из нас не хочет быть королем

Никто из наследников британского престола не хотел бы стать монархом. Об этом заявил внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри в интервью американскому журналу Newsweek, передает Русская служба BBC.

«Есть ли кто-то в королевской семье, кто хотел бы стать королем или королевой? Не думаю», - сказал принц Гарри, добавив, что вне зависимости от желания, все члены британской королевской семьи готовы исполнять свои обязанности, когда придет время.

Гарри рассказал также, что он и его старший брат, принц Уильям, пытаются модернизировать британскую монархию ради «большей пользы для людей».