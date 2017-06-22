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Макрон: Вторжение Франции в Ливию было ошибкой

 

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ошибкой содействие французской армии вторжению международной коалиции в Ливию в 2011 году. В ходе вооружённой поддержки повстанцами был пойман и казнён без суда ливийский лидер Муаммар Каддафи, а единое государство распалось на несколько враждующих между собой кланов.

"Со мной придёт конец этой форме неоконсерватизма, которую импортировали во Францию десять лет назад. Демократию нельзя привнести снаружи, не вовлекая народы. Франция не участвовала в войне в Ираке и была в этом права. Но она ошиблась, вступив в войну в Ливии. Каковы были итоги этих вторжений? Уничтоженные страны, в которых процветают террористические группы".

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