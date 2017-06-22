Европейцы предсказали выход новых стран из ЕС

Вслед за Великобританией из ЕС могут выйти и другие страны. Так считает большинство жителей крупнейших стран Европы: это следует из опроса, провеенного в рамках проекта Sputnik. Их мнения привела французская социологическая компания IFop.

По данным исследования, 52% немцев, 57% итальянцев и 64% подданных Великобритании высказали мнение, что как минимум еще одна страна ЕС покинет межгосударственное объединение. При этом 55% британцев, 50% итальянцев, 42% французов и 39% немцев предположили, что выйти из состава Евросоюза могут сразу несколько государств, передает лента.ру.