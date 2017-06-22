Небанковская кредитная организация Para подала в суд на шехида апрельской войны Халига Азизаде. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала депутат Ганира Пашаева.

По словам депутата, согласно иску, поднятому в Хатинском районном суде шехин вызван в качестве стороны ответчика.

«Уже больше часа мать шехида не может успокоиться и плачет. Кредитная организация Para подала в суд из-за кредита, взятого ее сыном, ставшим шехидом. Теперь семья шехида может потерять дом», - пишет депутат.

Ганира Пашаева также задается вопросом о том, как шехида можно вызывать в суд в качестве стороны ответчика.

«Неужели в этой организации не знают, что Халиг Азизаде стал шехидом? Неужели они не знают, какую боль причиняют матери одного шехида?», - написала депутат.