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Google запретили в России

 

Российская страница поисковика Google - google.ru - внесена в реестр запрещенных сайтов, составляемый Роскомнадзором, сообщают "Ведомости". Сайт был внесен в реестр 14 июня по двум основаниям - по одному из них "доступ к сайту не ограничивается", по другому - ограничивается доступ к одной из страниц, отмечает газета.

О каких страницах и материалах идет речь, пока непонятно. Представитель Роскомнадзора не ответил на запрос, а представитель Google пообещал прокомментировать это позднее. По данным "Ведомостей", внесение сайта в реестр было сделано по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС). В чем суть ее претензий - пока неизвестно.

Между тем, по сообщению российских пользователей, поисковая система Google недоступна в Москве. 

Интернет-провайдеры ТТК, «Марьино.нет», «Наука и связь» и «Авакс» сообщили RNS, что действительно заблокировали поисковик по требованию Роскомнадзора. По данным «Авакса», в реестр запрещенных сайтов был внесен один из IP-адресов, принадлежащих Google. Meduza сообщает, что доступ к поисковику закрыл также провайдер «Акадо».

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