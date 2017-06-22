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Иран покупает 73 современных самолета

 

Компания Airbus объявила о новых сделках с Ираном в рамках международного авиасалона в Ле Бурже. По словам представителя европейского авиапроизводителя, компании Zagros Airlines и Iran Airtour Airlines договорились о приобретении в общей сложности 73 самолетов Airbus.

Zagros Airlines - одна из ведущих иранских авиакомпаний - подписала меморандум о взаимопонимании с Airbus на приобретение 28 лайнеров. Документ подписали генеральный директор Zagros Airlines Саид Абдолреза Мусави и президент Airbus Фабрис Брежье, сообщает Тренд.

Iran Airtour Airlines также стала клиентом авиапроизводителя, подписав меморандум о взаимопонимании на покупку 45 самолетов Airbus.

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