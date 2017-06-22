Леонид Кучма: "Какой толк от Минской группы? Все решает Путин"

Минский протокол подписывали люди, которые не принимали участия в его обсуждении. Об этом на международном форуме "Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного выбора" заявил второй президент независимой Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

"Нормандский формат, Минский протокол… В Минске встречались четыре представителя глав государств. Меркель – это самая действующая личность, которая грудью нас защищает, и мы все должны благодарить Германию. Олланд, Путин и Порошенко… Я вам задаю простой вопрос: скажите, пожалуйста, почему они не подписали этот протокол, почему не вышли вместе к прессе и не сделали общее заявление, если хотя бы на 51% совпадала их позиция? А кто подписывал протокол? Люди, которые даже не принимали участия в этом обсуждении. Почему они не подписывали? Потому что не были убеждены, что это можно выполнить? Или какая-то сторона заинтересована в том, чтобы так сделать?", – сказал Кучма.

По его словам, в 1992 году в Минске была создана контактная группа по Нагорному Карабаху.

"Там "7+2", и где мы? Что-то сдвинулось? Сегодня, знаете, раздается очень много советов – давайте сменим формат, давайте кого-то добавим. Что от этого? От количества ничего не меняется. Все зависит только от одного человека – от Путина. Есть ли у европейцев механизмы заставить пойти Россию на уступки? … Торговые санкции. Да, какие-то проблемы для России они создали. С другой стороны, они заставляют Россию заниматься товарозамещением", – считает второй президент Украины.