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Атамбаев выпустил музыкальный альбом

 

Российская компания «Мелодия» выпустила в продажу музыкальный альбом «Судьбе назло» президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Анонс диска и список вошедших в него композиций опубликованы на сайте фирмы.

Как передает Лента.ру, в пластинку вошли десять треков, среди которых «Я не могу без тебя», «Подстреленная птица», «Другая женщина» и «Мне не страшно умирать». Все песни Атамбаев исполнил сам. Он является автором текстов и музыки большинства композиций.

Копия сборника в формате CD стоит 300 рублей.

В июле 2016 года президент Киргизии презентовал три клипа на свои песни «Судьбе назло», «Я не могу без тебя жить» и «Мне не страшно умирать». Атамбаев отмечал, что после завершения президентского срока займется творческой деятельностью.

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