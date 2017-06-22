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Самир Шарифов о пересмотре госбюджета

 

Пересмотр государственного бюджета Азербайджана на 2017 год вызван необходимостью обеспечить устойчивость банковской и финансовой систем, сказал в четверг министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения соответствующего законопроекта на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам министра, среди других причин – необходимость регулирования внешних и внутренних обязательств республики.

Доходы пересмотренного госбюджета прогнозируются на уровне 16,766 миллиарда манатов, что на 511 миллионов манатов или на 3,1 процента больше первичного прогноза на этот год. Расходы – на уровне 17,941 миллиарда манатов, что на 1,041 миллиарда манатов или 6,2 процента больше по сравнению с первичными прогнозами. Дефицит госбюджета составит 1,175 миллиарда манатов (рост на 530 миллионов манатов), что будет равно 1,8 процента от ожидаемого в 2017 году ВВП Азербайджана.

В рамках пересмотра госбюджета, продолжил Шарифов, планируется повысить верхнюю планку по внешнему заимствованию с четырех до 4,5 миллиарда манатов для выпуска Международным банком Азербайджана евробондов.

Еще одной причиной повышения расходов государственного бюджета также называется регулирование расходов на содержание детских садов, находящихся на балансе государства, а также создание финансового обеспечения для новых детских садов в городах и районах страны.

В конце заседания законопроект о пересмотре государственного бюджета на 2017 год был рекомендован к обсуждению на пленарном заседании парламента Азербайджана.

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