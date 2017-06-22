Разведка Германии прослушивала разговоры в Белом доме

Федеральная разведывательная служба Германии (Bundesnachrichtendienst, BND) в 1998- 2006 годах прослушивала телефоны административных учреждений и предприятий США, включая Белый дом, узнал Der Spiegel.
Согласно документам разведки, немецкая спецслужба отслеживала телефонные звонки и факсы, поступающие в резиденцию американского лидера или оттуда.
Отмечается, что у сотрудников BND был список из 4 тыс. номеров телефонов, факсов или адресов электронной почты.
Шпионила спецслужба и за корреспонденцией Минфина США, Пентагона и штабов ВВС и ВМС, а также агентства NASA. Слежке подвергались также штаб-квартиры правозащитников Human Rights Watch, диппредставительства разных стран в США, Международный валютный фонд (МВФ) и американское бюро Лиги арабских государств (ЛАГ), передает радиостанция RFI.