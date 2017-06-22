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Очередная кампания от Межбанка

 

Международный Банк Азербайджана, сохраняя верность своим традициям,  к празднику Рамазан запускает очередную кампанию.

Кампания проводится под слоганом «Hədiyyəli bayram alış-verişi» (Праздничные покупки приносят подарки). В рамках кампании первые 100 клиентов, осуществляющие покупки посредством POS-терминалов МБА пластиковыми картами банка (в т.ч. зарплатные, пенсионные и тд.), получат возможность выиграть подарки от банка на следующих условиях: 

10 человек с максимальной суммой платежей получат «Набор для путешествий» + денежную премию 100 AZN

Очередные 10 человек, с максимальной суммой платежей получат денежную премию 100 AZN

Очередные 30 человек, с максимальной суммой платежей получат денежную премию 50 AZN

Очередные 50 человек, с максимальной суммой платежей получат денежную премию 30 AZN

Кампания проводится в период с 23 по 30 июня. Чтобы принять участие в кампании достачно произвести оплату через POS-терминалы банка, установленных в любых торговых точках. Это могут быть супермаркеты, рестораны, магазины одежды и парфюмерии и т.д.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.

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Очередная кампания от Межбанка
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