В здании Сабунчинского районного суда продолжается процесс по делу генерала расформированного МНБ Акифа Човдарова и трех его бывших подчиненных.

Заседание суда 21 июня было примечательно тем, что на процесс явился бывший глава метрополитена Таги Ахмедов, который проходит потерпевшим по одному из эпизодов дела. Учитывая интерес к выступлению бывшего чиновника на суде, haqqin.az представляет читателям стенограмму его речи.

Судья Габиб Гасанов: Ваши имя, фамилия, отчество…

Потерпевший Таги Ахмедов: Ахмедов Таги Магомед оглу.

Судья: Место и дата вашего рождения.

Т.Ахмедов: 1 февраля 1948 года. Село Гюнейгышлаг Шахбузского района Нахчыванской Автономной Републики.

Судья: Работаете ли в настоящее время?

Ахмедов: Да, я председатель Ясамальской районной организации партии ЙАП, а также заведующий кафедрой Архитектурно-строительного университета.

Судья: Ахмедов, перед вами текст клятвы, свидетельствующей, что вы обязуетесь говорить только правду.

Таги Ахмедов произносит клятву.

Судья: Вы давали показания следствию, подтверждаете ли вы их сегодня?

Ахмедов: Да, я подтверждаю свои показания. Когда я ушел с должности руководителя Бакметрополитена, работавших со мной людей принялись вызывать в МНБ. Я позвонил Эльдару Махмудову, с которым был знаком, так как по долгу службы нередко общался с ним. Но поговорить с ним не удалось. Вугар потом сказал мне, что Эльдар Махмудов поручил мое дело Акифу Човдарову, который требует денег для решения моего вопроса. При этом мне дали понять, что если я не принесу деньги, то моего сына, занимавшего пост судьи, задержит МНБ. Если честно, я тогда был в стрессовом состоянии.

Адвокат Таги Ахмедова пожаловался, что в зале суда ведут видеосъемку на мобильный телефон, но судья, возразил, что никто ничего не снимает.

Таги Ахмедов продолжил показания: За 15 лет моей деятельности в метрополитене у меня не было никаких отношений с Акифом Човдаровым, и я не знал, как к нему обратиться. Сильно понервничав, я попросил своих сына и племянника отнести ему требуемую сумму. Позже я позвонил Расулу Расулову, потому что хорошо знал его. Когда произошли события, связанные с МНБ, я попросил передать Човдарову, чтобы он вернул мои деньги, в противном случае буду вынужден написать жалобу. Но Човдаров заявил, что ничего у меня не брал. В принципе, это правда, ведь он взял деньги у моих ребят. Потом мне сообщили, что на основании моего заявления был арестован Расул Расулов, хотя у меня к этому человеку никаких претензий не было.

Судья передал слово гособвинителю.

Прокурор Вугар Гулиев: Сколько денег вы передали Акифу Човдарову?

Т. Ахмедов: На следствии я указал сумму. Там было 1,2 миллиона долларов, 1,5 миллиона евро и 300 тысяч манатов. С учетом тогдашнего курса в сумме это составляло 3 миллиона манатов.

Прокурор: Кого из ваших знакомых забирали в МНБ?

Т.Ахмедов: Точно не помню, но знаю, что были задержаны мой племянник Шовги и сотрудник по имени Эльшан.

Прокурор: О чем у них спрашивали в МНБ?

Т. Ахмедов: У Шовги спросили, куда он относил собранные деньги. Он ответил, что это государственные деньги и он переводил их на государственный счет. Нет никакой тайны в том, что он зарабатывал на этом какую-то сумму. Но в МНБ написали, будто он передавал все деньги своему двоюродному брату, хотя между ними не было связи и показания были получены под давлением.

Прокурор заявил, что у него больше нет вопросов, и слово предоставили военному прокурору Натику Абдуллаеву.

Военный прокурор: Как давно вы знаете Расула Расулова?

Т.Ахмедов: Сотрудник МНБ Расулов являлся нашим куратором; мы сотрудничали.

Военный прокурор: Говорили ли вы с ним о приобретении машин для МНБ?

Т. Ахмедов: Да, такое было. Я объяснил Расулу, что у нас нет таких доходов, чтобы покупать машины для МНБ. Но он настаивал, мол, Човдаров требует, чтобы мы купили хотя бы одну машину. Сейчас эту тему всячески раздувают, но я тогда твердо отказался покупать машину для МНБ.

Далее прокуроры начали расспрашивать Таги Ахмедова о подробностях его сотрудничества с Расулом Расуловым. Таги Ахмедов заявил, что несколько раз говорил с ним по телефону по поводу возвращения денег и повторил, что лично к нему не имеет никаких претензий. После этого между Таги Ахмедовым и адвокатом Джавидом Рзазаде произошел весьма показательный интересный диалог.

Адвокат обвиняемых Джавид Рзазаде: В ваших показаниях следствию есть привлекающий внимание момент, где вы утверждаете, что в рассматриваемый период против вашего сына была организована грязная кампания и в СМИ публиковались компрометирующие его материалы.

Таги Ахмедов: Я не говорил этого.

Адвокат: Вы вообще читали свои показания следствию, прежде чем подписывать их?

Таги Ахмедов: Конечно, и там не было ни строчки об этом.

Адвокат: То есть, вы не заявляли, что по заказу Акифа Човдарова в СМИ были опубликованы материалы против вашего сына?

Т.Ахмедов: Нет, не говорил.

Адвокат: Вы утверждаете, что неоднократно беседовали по телефону с Расулом Расуловым.

Т.Ахмедов: Да, у нас с ним были хорошие отношения и мы часто говорили с ним.

Адвокат: Вы уверяете, что звонили Расулу Расулову до ареста Човдарова и требовали вернуть ваши деньги.

Т.Ахмедов: Совершенно верно, такое было. И более того, я предупредил его, что если мне не вернут деньги, напишу жалобу.

Адвокат: Вы умеете писать SMS?

Т. Ахмедов: Само собой, но Расулову не писал.

Адвокат: Но если вы по телефону потребовали вернуть ваши деньги, то зачем надо было писать еще и SMS?

Т. Ахмедов: А кому я писал?

Адвокат: Расулову.

Т. Ахмедов: Нет, никаких SMS я ему не отправлял.

Адвокат: Вы всегда носите телефон с собой?

Т. Ахмедов: Да, он всегда при мне.

Адвокат: Может ли быть, чтобы кто-то без вашего ведома отправил SMS с вашего телефона?

Т. Ахмедов: Нет, это исключено.

Адвокат: В материалах уголовного дела есть выдержки из ваших телефонных переговоров. И хотя там нет расшифровки самих разговоров, но указана их продолжительность. Вместе с тем там есть текст сообщения, которое вы отправили Расулу Расулову 19 октября 2015 года: «Салам. Передай Акифу Човдарову, чтобы он вернул деньги». Зачем надо было дублировать эсэмэской то, что вы уже ему сказали по телефону?

Т. Ахмедов: Все это я изложил ему по телефону. SMS лишь подтверждает то, что я ему сказал. Может, я и отправлял ему такой текст… Сейчас уже не помню.

Адвокат: Вы здесь заявили, что и до рассматриваемых событий люди из МНБ хотели, чтобы вы купили им автомобили. Но вы отказали. У вас тогда не было денег?

Т. Ахмедов: Деньги у меня были, тем не менее, я отказал.

Адвокат: Во время следствия вам задавали вопрос о происхождении трех миллионов, якобы переданных Акифу Човдарову. Откуда у вас было столько денег?

После этого вопроса адвокат Таги Ахмедова выразил протест и попросил исключить его из повестки. Судья удовлетворил протест и отклонил вопрос о происхождении денег потерпевшего, отметив, что это не имеет отношение к делу.

Адвокат Джавид Рзазаде: Как это источники денег потерпевшего не имеют отношения к делу? Во время следствия этот вопрос задавали Таги Ахмедову. Пусть тогда зачитают его показания.

Судья Габиб Гасанов: Если понадобится, зачитаем.

Адвокат Джавид Рзазаде: Прошу вас, пусть зачитают его показания, там есть конкретный ответ на конкретно заданный вопрос.

Т. Ахмедов: Там нет никакого ответа. То, откуда у меня эти деньги, никого не касается.

Адвокат: В своих показаниях источником этих денег вы указали свою заработную плату за 44 года своей работы…

Т. Ахмедов: Этот вопрос не имеет никакого отношения к делу. Я отвечу на него, когда меня начнут допрашивать.

Адвокат Кямандар Насибов: Это и есть допрос.

Адвокат Джавид Рзазаде: Откуда у вас эти три миллиона?

Т.Ахмедов: В период моей трудовой деятельности три миллиона были не такими уж большими деньгами.

Адвокат Джавид Рзазаде: Вы утверждаете, что в 2014 году три миллиона манатов не были большими деньгами?

Т. Ахмедов: Да.

Адвокат: Между тем эти деньги собирались с владельцев торговых объектов на территории станций метро…

Адвокат потерпевшего: Господин судья, этот вопрос не имеет никакого отношения к обвинению.

Адвокат Джавид Рзазаде: Таги Ахмедов, какая часть из собранных с тех объектов денег оставалась лично вам?

Судья Габиб Гасанов: Не отвечай на этот вопрос, он снимается.

Адвокат Джавид Рзазаде: Для кого собирались эти деньги?

Судья Эльбей Аллахвердиев: Этот вопрос снят, не отвечайте на него.

Адвокат Кямандар Насибов: Хотя бы соблюдайте процедуру судебного допроса, а то вы настаиваете на том, чтобы не отвечать на вопрос еще до того, как снимаете сам вопрос.

Судья Эльбей Аллахвердиев: А вы перестаньте так нервничать…

Адвокат Кямандар Насибов: А мы и не нервничаем.

Адвокат Джавид Рзазаде: К кому вы имеете претензии и в чем они конкретно заключаются?

Таги Ахмедов: Получается, как в анекдоте: некто слушает оперу «Лейли и Меджнун», а потом спрашивает, чем всё заканчивается. Что я могу хотеть? Естественно, получить три миллиона манатов, отданных Човдарову.

Далее адвокаты поинтересовались у потерпевшего, как его племянник узнал о времени и месте, чтобы встретиться с Акифом Чодаровым для передачи денег, ведь в переговорах с Расулом Расуловым это не уточнялось. Таги Ахмедов отказался отвечать на этот вопрос. Тогда у него вновь спросили о происхождении трех миллионов манатов.

Адвокат Садиг Расулов: В своих показаниях вы отмечаете, что эти три миллиона манатов вы заработали честным трудом..

Судья Габиб Гасанов: Вопрос снимается.

Адвокат: Согласно документу, полученному нами в Бакинском метрополитене, заработок Таги Ахмедова с 2006 года до его отставки составил 22-25 тысяч манатов.

Прокурор Вугар Гулиев: Я протестую, это не имеет отношения к делу.

Адвокат: Даже если учесть, что Таги Ахмедов все эти годы не ел и не пил, он бы не смог накопить три миллиона манатов.

Судьи сняли вопрос с повестки заседания, однако адвокаты Човдарова упорно его повторяли. Ответа они так и не получили, поскольку судья запретил потерпевшему что-либо говорить по этому поводу.

Адвокат Кямандар Насибов: В своих показаниях вы отметили, что Акиф Човдаров угрожал вам, что если вы не принесете три миллиона манатов, то на голову вашему сыну-судье наденут мешок и в таком виде привезут в МНБ. Вы действительно полагаете, что в Азербайджане можно надеть на голову судьи мешок и куда-то его отвезти?

Т. Ахмедов: Да, я воспринимал эту угрозу как вполне реальную.

Адвокат Кямандар Насибов: Когда ваше ведомство проверяло МНБ, выяснилось, что вы присвоили 200 миллионов манатов, собранных в метрополитене. Вас информировали об этом?

Т. Ахмедов: Не было такой проверки

Адвокат Кямандар Насибов: Что значит не было?

Судья Габиб Гасанов: Ахмедов, не отвечай на этот вопрос.

Адвокат Кямандар Насибов: Почему это он не должен отвечать? Проверка была, так что пусть отвечает.

Обвиняемый Акиф Човдаров: Почему вы не спрашиваете его о том, за что Эльшана и Шовги доставили в МНБ?

Судья Габиб Гасанов: Это не имеет отношения к делу.

Адвокат Кямандар Насибов: Значит, дело о трех миллионах имеет отношение к делу, а присвоение 200 миллионов не имеет?

Акиф Човдаров: Таги муаллим, я восемь лет был твоим куратором. За это время мы с тобой ни разу не говорили, даже по телефону. Так чего вдруг спустя восемь лет мы вызвали твоего племянника и сотрудников в министерство? Все началось с магазинов, хозяева которых взбунтовались. Таги Ахмедов тогда был в Москве, куда отправился отмечать день рождения своего друга – начальника Московского метрополитена.

Вам позвонили и сообщили, что МНБ дано поручение проконтролировать, чтобы вы вернули деньги предпринимателей. МНБ провело проверку. За восемь лет я лишь однажды отправил к вам Расула, по поручению руководства попросив помочь с автомобилями для МНБ. Вы тогда заявили, что можете дать лишь 5 тысяч манатов. Разве не так обстояло дело?

Спустя два месяца после вашего увольнения ваши сотрудники взбунтовались. Ваши племянники собрали с них 4-5 миллионов манатов. Именно поэтому мы и вызвали их в МНБ. Почему вы об этом не говорите? Зачем лгать? Я мог бы вызвать вас в МНБ и раньше, что мне мешало?

Т. Ахмедов: Раньше я был при должности.

А. Човдаров: И что с того, что ты занимал такую должность? Кого мне было бояться, тебя, что ли?

Т. Ахмедов: Раньше вам это не поручали.

Човдаров: А то вы не знаете, что нашему министру тоже пришло поручение сверху. Прекрасно знаете.

Судья Габиб Гасанов: Обвиняемый, не фантазируйте тут!

Акиф Човдаров: Я ничего не выдумываю. Сотрудники магазинов взбунтовались и перекрыли дороги. Нам предложили расследовать причины этой акции, мы и расследовали. Неужели я настолько глуп, чтобы надеть на голову судьи мешок и доставить его в МНБ?

Судья Габиб Гасанов: Ахмедов, можете идти, вы свободны.

Адвокат Кямандар Насибов: Куда это он уходит?! У нас еще есть вопросы.

Судья Габиб Гасанов: Иди Ахмедов, иди.

Вторая часть репортажа с заседания суда будет представлена в следующих выпусках.