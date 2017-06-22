Вальттери Боттас: «На «Формуле-1» в Баку будет больше беспорядка»

Пилот «Мерседес» Вальттери Боттас ожидает, что предстоящая гонка «Формулы-1» в Баку получится драматичнее, чем в прошлом году.

В 2016 году, несмотря на жалобы Боттаса на безопасность трассы, 18 из 22 участников смогли финишировать.

«Нам повезло в прошлом году, - цитирует финского гонщика Reuters. – В ходе гонки было не так много событий. Это такая трасса, где, как правило, все может быть, поэтому я предполагаю, что будет больше бардака, чем в прошлом году».

В 2016 году Боттас установил рекорд бакинской трассы, достигнув скорости в 373 км/ч на самом длинном участке.

«В Баку определенно перед нами будет стоять сложная задача, - продолжает Боттас. – Это гонка, как в Монако и Сингапуре. Тут есть места, где вы не можете себе позволить никаких ошибок. Вы приближаетесь так близко к стенам и иногда словно касаетесь их. Это всегда вызов. Вам нужно рисковать, но нельзя терять фокус", - скзаал он.