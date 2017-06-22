Подписаться на уведомления
 

Новые воинские части азербайджанской армии фото, видео

 

Руководство Министерства обороны приняло участие в открытии новых зенитно-ракетных и инженерно-саперных воинских частей, созданных в прифронтовой зоне по поручению президента Ильхама Алиева, сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, руководство министерства ознакомилось со штабом, боксами для специальной техники, солдатскими казармами, столовыми, плацами и другими военными объектами.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в церемонии закладки памятного камня столовой, которая будет построена в одной из воинских частей и дал соответствующие указания.

 

3329 просмотров


Старости
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Наша погода
Сегодня 27° / 18°
23 Июн 27° / 19°
24 Июн 28° / 21°
25 Июн 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9015 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Тиллерсон позвонил Лаврову
Водители снова жалуются на некачественный бензин видео
Постсоветская Азия: взрыв неизбежен? наша аналитика
Евросоюз может продлить санкции против России
К власти в Саудовской Аравии пришли 30-летние наш комментарий
Доха или Эр-Рияд? Чью сторону выберет Азербайджан
Майкл Бом: «США могут прислушаться к Германии и отменить санкции против России» эксклюзив
Россия хочет отправить в Сирию казахских и киргизских солдат
Азербайджан оказал помощь 4 голодающим странам
Новые воинские части азербайджанской армии фото, видео
Вальттери Боттас: «На «Формуле-1» в Баку будет больше беспорядка»
Таги Ахмедов: "Никого не касается, откуда у меня 3 миллиона манатов" Дело генералов МНБ
Очередная кампания от Межбанка
Разведка Германии прослушивала разговоры в Белом доме
Самир Шарифов о пересмотре госбюджета
Атамбаев выпустил музыкальный альбом
Леонид Кучма: "Какой толк от Минской группы? Все решает Путин"
Криштиану Роналду подарили форму сборной Азербайджана фото
Иран покупает 73 современных самолета
Google запретили в России
Гражданин Азербайджана пытался перегнать овец из Казахстана в Россию
На шехида подали в суд В дело вмешалась Мехрибан Алиева, обновлено
Европейцы предсказали выход новых стран из ЕС
Ильхам Алиев наградил Эльдара Азизова
Макрон: Вторжение Франции в Ливию было ошибкой
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться