Руководство Министерства обороны приняло участие в открытии новых зенитно-ракетных и инженерно-саперных воинских частей, созданных в прифронтовой зоне по поручению президента Ильхама Алиева, сообщает сайт Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, руководство министерства ознакомилось со штабом, боксами для специальной техники, солдатскими казармами, столовыми, плацами и другими военными объектами.
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в церемонии закладки памятного камня столовой, которая будет построена в одной из воинских частей и дал соответствующие указания.