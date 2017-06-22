Азербайджан оказал помощь 4 голодающим странам

Азербайджан оказал помощь четырем странам, столкнувшимся с угрозой голода.

Агентство международного развития (Azerbaijan International Development Agency - AIDA) МИД Азербайджана по линии ООН оказало помощь в размере 50 тысяч долларов Сомали, Йемену, Южному Судану и Нигерии, которые столкнулись с угрозой голода, сообщает пресс-служба Министерства.

Помощь оказана согласно обращению генсека ООН Антонио Гутерриша. Генсек ООН выступил с обращением об оказании помощи свыше 20 млн человек, которые столкнулись с подобной угрозой.