Подписаться на уведомления
 

Майкл Бом: «США могут прислушаться к Германии и отменить санкции против России» эксклюзив

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

Предложенные Белым домом новые санкции против России, возможно, будут смягчены в отношении финансирования проекта газопровода по дну Балтики из России в Германию, так называемого «Северного потока-2».

Так, во всяком случае, считает американский политолог Майкл Бом, отметивший в беседе с haqqin.az, что законопроект о новых санкциях пока отправлен для обсуждений только в палату представителей Сената США. А между тем Германия категорически против того, чтобы перекрыть западным финансовым структурам возможности кредитовать строительство крупнейшего проекта мирового значения – «Северного потока-2», и не исключено, что США прислушаются к позиции Берлина.

По словам Майкла Бома, у новых санкций есть политическая и экономическая составляющие, и к политической относится ответ на организованные Россией кибератаки.

«Хотя Барак Обама в свое время изгнал из страны 35 российских дипломатов, замешанных в инциденте с кибератаками, Сенат считает эти действия американской администрации недостаточными. Нынешними санкциями США намерены также продемонстрировать свое недовольство действиями России в Сирии. К экономическим причинам следует отнести стремление Вашингтона предотвратить монополизацию Москвой европейского газового рынка», - утверждает американский политолог.

Но к роли РФ в донбасских событиях, по мнению Бома, эти меры никакого отношения не имеют. В связи с Донбассом предприняты другие шаги, отметил он.

А вот что касается другого российского проекта – «Турецкий поток» - у американского эксперта большие сомнения. Он считает, что его реализация под большим вопросом.

«У России нет таких денег, чтобы самостоятельно реализовать такой проект. Если со страной конечного пункта назначения «Северного потока-2» -  Германией у РФ стабильные партнерские отношения, то со страной промежуточного пункта – Турцией - отношения России как в американских горках - сначала хорошие, потом плохие, теперь вновь хорошие, и неизвестно, как поведут себя Москва и Анкара в ближайшем будущем. Увы, нет стабильности в их отношениях.

К тому же в осуществлении «Турецкого потока» наряду с большими проблемами финансирования наличествуют очень высокие политические риски. Если даже реализация такого вроде подготовленного проекта как «Северный поток-2» под вопросам, то что говорить о только что разработанном «Турецком потоке»…» - считает Бом.

Мэтью Брайза

С ним полностью согласен эксперт Атлантического совета, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, не сомневающийся, что даже без санкций «Турецкий поток» практически неосуществим.

«По сути, это политический проект, направленный на блокирование азербайджанского проекта TANAP. «Турецкий поток» - абсолютно нерентабельный газопровод. Просто Москва стремится остановить инвестирование проекта TANAP и в целом заблокировать Южнокавказский газопровод. При благоприятном для России стечении обстоятельств она, возможно, сможет проложить газопровод «Турецкий поток», но гораздо меньшего объема и пропускной способности, чем до сир пор было заявлено Газпромом», - сказал Брайза.

484 просмотров


Старости
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Наша погода
Сегодня 27° / 18°
23 Июн 27° / 19°
24 Июн 28° / 21°
25 Июн 29° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9015 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Тиллерсон позвонил Лаврову
Водители снова жалуются на некачественный бензин видео
Постсоветская Азия: взрыв неизбежен? наша аналитика
Евросоюз может продлить санкции против России
К власти в Саудовской Аравии пришли 30-летние наш комментарий
Доха или Эр-Рияд? Чью сторону выберет Азербайджан
Майкл Бом: «США могут прислушаться к Германии и отменить санкции против России» эксклюзив
Россия хочет отправить в Сирию казахских и киргизских солдат
Азербайджан оказал помощь 4 голодающим странам
Новые воинские части азербайджанской армии фото, видео
Вальттери Боттас: «На «Формуле-1» в Баку будет больше беспорядка»
Таги Ахмедов: "Никого не касается, откуда у меня 3 миллиона манатов" Дело генералов МНБ
Очередная кампания от Межбанка
Разведка Германии прослушивала разговоры в Белом доме
Самир Шарифов о пересмотре госбюджета
Атамбаев выпустил музыкальный альбом
Леонид Кучма: "Какой толк от Минской группы? Все решает Путин"
Криштиану Роналду подарили форму сборной Азербайджана фото
Иран покупает 73 современных самолета
Google запретили в России
Гражданин Азербайджана пытался перегнать овец из Казахстана в Россию
На шехида подали в суд В дело вмешалась Мехрибан Алиева, обновлено
Европейцы предсказали выход новых стран из ЕС
Ильхам Алиев наградил Эльдара Азизова
Макрон: Вторжение Франции в Ливию было ошибкой
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться