Предложенные Белым домом новые санкции против России, возможно, будут смягчены в отношении финансирования проекта газопровода по дну Балтики из России в Германию, так называемого «Северного потока-2».

Так, во всяком случае, считает американский политолог Майкл Бом, отметивший в беседе с haqqin.az, что законопроект о новых санкциях пока отправлен для обсуждений только в палату представителей Сената США. А между тем Германия категорически против того, чтобы перекрыть западным финансовым структурам возможности кредитовать строительство крупнейшего проекта мирового значения – «Северного потока-2», и не исключено, что США прислушаются к позиции Берлина.

По словам Майкла Бома, у новых санкций есть политическая и экономическая составляющие, и к политической относится ответ на организованные Россией кибератаки.

«Хотя Барак Обама в свое время изгнал из страны 35 российских дипломатов, замешанных в инциденте с кибератаками, Сенат считает эти действия американской администрации недостаточными. Нынешними санкциями США намерены также продемонстрировать свое недовольство действиями России в Сирии. К экономическим причинам следует отнести стремление Вашингтона предотвратить монополизацию Москвой европейского газового рынка», - утверждает американский политолог.

Но к роли РФ в донбасских событиях, по мнению Бома, эти меры никакого отношения не имеют. В связи с Донбассом предприняты другие шаги, отметил он.

А вот что касается другого российского проекта – «Турецкий поток» - у американского эксперта большие сомнения. Он считает, что его реализация под большим вопросом.

«У России нет таких денег, чтобы самостоятельно реализовать такой проект. Если со страной конечного пункта назначения «Северного потока-2» - Германией у РФ стабильные партнерские отношения, то со страной промежуточного пункта – Турцией - отношения России как в американских горках - сначала хорошие, потом плохие, теперь вновь хорошие, и неизвестно, как поведут себя Москва и Анкара в ближайшем будущем. Увы, нет стабильности в их отношениях.

К тому же в осуществлении «Турецкого потока» наряду с большими проблемами финансирования наличествуют очень высокие политические риски. Если даже реализация такого вроде подготовленного проекта как «Северный поток-2» под вопросам, то что говорить о только что разработанном «Турецком потоке»…» - считает Бом.

С ним полностью согласен эксперт Атлантического совета, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, не сомневающийся, что даже без санкций «Турецкий поток» практически неосуществим.

«По сути, это политический проект, направленный на блокирование азербайджанского проекта TANAP. «Турецкий поток» - абсолютно нерентабельный газопровод. Просто Москва стремится остановить инвестирование проекта TANAP и в целом заблокировать Южнокавказский газопровод. При благоприятном для России стечении обстоятельств она, возможно, сможет проложить газопровод «Турецкий поток», но гораздо меньшего объема и пропускной способности, чем до сир пор было заявлено Газпромом», - сказал Брайза.