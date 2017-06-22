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Доха или Эр-Рияд? Чью сторону выберет Азербайджан

Автор: Отдел политики 

В настоящий момент ситуация вокруг Катара не вынуждает Азербайджан принимать сторону Дохи (столица Катара) или Эр-Рияда (столица Саудовской Аравии). Об этом haqqin.az заявил политолог, эксперт по международному праву Фархад Мехтиев.

По его словам, заключенное с США соглашение на покупку Катаром истребителей F-15 на сумму в 12 млрд долларов снижает риск вооруженного конфликта между Катаром и Саудовской Аравией. Азербайджан в этом противостоянии занимает оптимальную и прагматичную нейтральную позицию. В то же время Баку призывает стороны решить проблемы путем переговоров.

Баку может оказаться перед выбором: кого поддержать в случае начала войны между Катаром и Саудовской Аравией и с вовлечением в этот конфликт союзников этих стран.

«Думаю, Азербайджан не может поддержать Саудовскую Аравию, ведь ближайшим партнером Катара является наш стратегический союзник - Турция. В то же время нет никакого резона принимать сторону Катара и портить отношения с такой важной страной исламского мира как Саудовская Аравия», - отмечает эксперт.

Собеседник отмечает, что с точки зрения национальных интересов Азербайджану следует продолжить соблюдать нейтралитет и избегать участия в голосовании в международных организациях, где по каким-либо причинам придется поддержать или, наоборот, осудить одну из сторон.

«Возможно, Доха или Эр-Рияд постараются провести через ООН или ОИК свои резолюции. В этом случае лучше всего вовсе не принимать участие в голосовании. Такая практика существует. И вполне применима к данной ситуации», - сказал он.   

В свою очередь депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде считает, что при любом стечении обстоятельств Баку сохранит нейтралитет в катаро-саудовском противостоянии.

«Не думаю, что какая-то из сторон поставит этот вопрос на повестку дня в ОИК. Между членами этой организации много противоречий. И нет никаких гарантий того, что одна из сторон сможет заручиться поддержкой большинства в Организации исламской конференции. В любом случае, я думаю, что Азербайджан займет нейтральную позицию, если этот вопрос будет вынесен на обсуждение любой международной организации», - сказал он.

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