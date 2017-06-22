Евросоюз может продлить санкции против России

Экономические ограничительные меры Евросоюза в отношении России могут быть продлены без изменений еще на полгода. Как передает РИА Новости, об этом сказал журналистам источник в ЕС в кулуарах саммита глав государств союза.

Ранее в среду высокопоставленный источник в ЕС не исключил, что лидеры стран на саммите в Брюсселе примут политическое решение пролонгировать санкции в отношении России на основе рекомендаций президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель и презентации ими оценки выполнения минских договоренностей.

Нынешний собеседник агентства также не исключил политического решения в ходе саммита. Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о пролонгации санкций еще на полгода без их изменения, источник сказал: "Да".

Официальное решение "касательно" пролонгации экономических ограничительных мер Евросоюза в отношении России может быть принято через несколько дней после саммита глав государств ЕС, который пройдет 22-23 июня в Брюсселе, говорилось в материалах для прессы к саммиту, опубликованных накануне.