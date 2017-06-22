В Саудовской Аравии сменился наследник трона. 57-летнего Мухаммеда бен Наифа в этом качестве сменил 31-летний Мухаммед бен Сальман. Король предпочел сына племяннику. Решение короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда утвердил Совет верности, состоящий из высших представителей королевского рода, и 23 июня в Мекке они принесут присягу новому кронпринцу.

Ситуация для Саудовской Аравии необычная. Впрочем, тут не очень наработана традиция наследования власти. После смерти основателя королевства Абделя Азиза Аль Сауда последовательно сменяли друг друга на троне его сыновья. Нынешний король впервые в 2015 году назначил наследником сына брата, но вот передумал, что в свою очередь необычно. Мухаммед бен Наиф, утверждают, не сопротивлялся тому, что его лишили королевской перспективы. Будучи министром внутренних дел и куратором спецслужб, он был лишен властных амбиций и особого рвения не проявлял.

Уже в мае на пышной встрече, устроенной Дональду Трампу, бен Наиф был в тени, что указывало на реальную силу кронпринца. Что же касается бен Сальмана, то молодой принц все время с момента восхождения отца на престол оказывается на лидирующих позициях. Он возглавляет вооруженные силы и определяет экономическую политику страны во главе Совета по делам экономики и развития, распоряжается суверенными фондами Саудовской Аравии и курирует нефтяную компанию Saudi Aramco. Теперь в ранге кронпринца он еще станет вице-премьером. Наследный принц человек очень амбициозный, именно ему принадлежит идея разработки программы Saudi Vision 2030, которая предусматривает выведение страны из нефтяной зависимости и создание крупнейшего в мире инвестиционного фонда, прибыль от которого и должна в будущем поддерживать высокий уровень благополучия Саудовской Аравии.

В то же время не все члены большой королевской семьи довольны таким возвышением бен Сальмана. Он человек довольно резкий, порой агрессивный и не терпящий возражений. А его возраст означает, что править он будет очень долго после наследования трона, что перекрывает возможности для других членов королевской династии.

Интересно, что позиции, которые до недавнего времени занимал Мухаммед бен Наиф во главе министерства внутренних дел и органов безопасности, перешли столь же молодому, как кронпринц, 33-летнему принцу Абдулазизу бен Сауду.

Они оба принадлежат к могущественному роду аль-Судайри, что, по идее, должно обезопасить будущего короля от посягательств на его власть со стороны других родичей. Такое резкое омоложение власти должно обеспечить новую динамику развития королевства. Любитель и инициатор больших амбициозных проектов бен Сальман, кроме того, является довольно решительным противником Ирана.

Там с большой тревогой наблюдают за перестройкой в руководстве недружественной державы. Тегеран уже назвал изменения «политическим землетрясением». Зато саудовский фондовый рынок проявил большой оптимизм после новости и подскочил сразу на 5,5%. Страна, которой управляют тридцатилетние, не склонна к мрачным прогнозам своего будущего.