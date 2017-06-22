В последнее время водители стали чаще жаловаться на качество бензина в и различные мошеннические действия сотрудников заправочных станций, говорится в репортаже телеканала ARB.

Какому-то водителю просто недоливают бензин, а кому-то заливают некачественный.

В свою очередь сотрудники автозаправочных станций открещиваются от всех обвинений и утверждают, что водители виноваты сами, раз не следят за своим автомобилем и вовремя не везут ее на ремонт.

Эксперты же советуют водителям самим проверять качество бензина и в случае выявления мошенничества, обращаться в соответствующие структуры и подавать на продавцы в суд.