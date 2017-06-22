Тиллерсон позвонил Лаврову

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позвонил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИД.

Стороны обсудили диалог двух стран: при этом Лавров «указал на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию, к чему Вашингтон в очередной раз прибег 20 июня». По его словам, российско-американские отношения и без того переживают сложный период, а такие действия подвергают их еще большему риску.

В заявлении также говорится, что Москва вынуждена была отложить намечавшуюся на 23 июня встречу заместителей глав внешнеполитических ведомств, в ходе которой предполагалось обсудить накопившиеся проблемы в российско-американских отношениях.

Кроме того, министры обсудили ситуацию в Сирии — Москва призвала Вашингтон соблюдать все ранее достигнутые договоренности и на востоке Украины, обе стороны согласились приложить дополнительные усилия по всестороннему выполнению минских договоренностей.