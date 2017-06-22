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Многокилометровые пробки по дороге в Азербайджан

Автор: Отдел информации 

Многокилометровые пробки образовались на дороге от Владикавказа до границы с Азербайджаном, сообщают российские СМИ.

Движение затруднили ремонтные работы на ФАД «Кавказ» на мосту через реку Сулак. Это направление «Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской республикой».

Объезд «вставшего» участка организован через Кизилюрт на автодорогу «Хасавюрт – Бабаюрт», далее в направлении Махачкалы.

Также можно объехать многокилометровые пробки в направлении «Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала» в сторону дагестанской столицы. 

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