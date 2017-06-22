Над севером Германии пронесся торнадо

На север ФРГ обрушился ураган, а в Гамбурге даже наблюдали настоящий торнадо.
По словам метеорологов, вихрь сформировался примерно в 10 км от городского аэропорта.
«Смерч был довольный слабый и продержался короткое время, не успев нанести серьезных разрушений», — пишет DW.
В другом регионе — федеральной земле Нижняя Саксония погиб 50-летний мужчина, на автомобиль которого обрушилось дерево. Его жена была ранена, но, к счастью, легко.
Сильные дожди с градом диаметром до 3 см и ураганным ветром, скорость которого достигала 140 км/час, привели к остановке авиационного и железнодорожного сообщения.