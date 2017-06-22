Haqqin.az внимательно отслеживает деятельность и развитие службы ASAN, ибо именно с этой инновационной и антикоррупционной системой связаны все помыслы и надежды на реформирование госбюрократической машины. Да, детище президента Ильхама Алиева нашло поддержку у общества, избавленного от бюрократического ига, совкового перегиба и надуманных преград в обеспечении естественных гражданских прав. Стоит перешагнуть порог ASAN, как наступает ощущение перевоплощения, чувство соприкосновения с новой реальностью примата социального государства. Вот о такой госслужбе азербайджанцы мечтали еще с советских времен. Антибюрократический лайфхак, вежливость, оперативность, пунктуальность – вот эта истинность и встречает нас в стенах этой госслужбы.

По душе пришлась работа ASAN и иностранцам. Казалось бы, еще совсем недавно глава государства создал новое крыло госслужбы - ASAN Viza. Но ее сразу завалили обращениями иностранцы, уже потерявшие было надежду быстро и без лишних хлопот оформлять свои визы в Азербайджан. Масса проволочек и трудностей, связанных с поездками в консульства, оформлением различных документов, обращениями и запросами в азербайджанские госструктуры – на все эти бессмысленные проволочки в современном мире уходили месяцы.

Но вот появилась новая служба ASAN Viza, которая освободила туристов и иностранцев от всех этих мытарств. Достаточно подать заявку в электронной форме, и в положенный срок - в течение нескольких дней в зависимости от суммы оплаченной пошлины – и уже можно приходить за готовой визой. Что может быть лучше для туриста! И неспроста ведь заговорили об увеличении туристического потока в страну. С созданием службы процедура получения визы упростилась настолько, что Азербайджан сравнивают с такими развитыми туристическими центрами, как Дубай. А ведь именно эту цель и ставил перед новой службой глава государства.

ASAN Viza оправдала надежды президента. Внедрение этой системы, предусматривающей упрощенную процедуру выдачи иностранцам азербайджанской визы, получило широкую огласку в мировых СМИ. На страницах влиятельной западной печати отмечалось, что ASAN Viza обеспечивает выдачу разовой электронной визы (на 30 дней) для граждан 81 страны. Особо подчеркивалось: граждане зарубежных стран, не выходя из дома, не ожидая в очередях и не собирая кучу документов, получают в онлайн-режиме азербайджанскую визу. Госпошлина для визы составляет 20 долларов, ее также можно оплатить в онлайн-режиме.

События развиваются настолько стремительно, что глава государства вновь вмешался в ход развития этой передовой службы. Новым указом от 21 июня о развитии и совершенствовании системы ASAN Viza Ильхам Алиев перевел службу на полную самоокупаемость. Отныне это касается всей деятельности инновационной системы. Даже программное обеспечение, оборудование, сервисное обслуживание и прочие расходы, необходимые для развития системы, не будут финансироваться из госбюджета. С этой целью здесь будет применяться новый принцип деятельности – частно-государственное партнерство (Public-PrivatePartnership).

Это нововведение для Азербайджана широко применяется в прогрессивной части мира. Таким путем инфраструктурные проекты, требующие больших финансовых средств, осуществляются за счет частных инвестиций. Частные инвесторы выделяют для реализации проектов финансовые средства, обеспечивают внедрение новых методологий и применение современных информационно-коммуникационных технологий. Взамен же они постепенно возвращают свои инвестиции путем управления проектами в течение определенного времени, после чего сдают инфраструктурный объект государству.

По данным Всемирного банка, в 2015 году путем использования механизма частно-государственного сотрудничества в мире на инфраструктурные проекты было выделено 52,3 млрд. долларов инвестиций. Таким образом, с углублением функциональных реформ в экономике, применение различных форм частно-государственного партнерства создаст условия для экономии бюджетных средств и более активного привлечения частных компаний к реализации инфраструктурных проектов.

Но и это еще не все. Глава государства не ограничивает систему ASAN Viza лишь внедрением новой для страны формы сотрудничества - частно-государственого партнерства. В своем указе президент прямо указывает Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям на необходимость принятия мер для еще большего сокращения сроков получения электронных виз.

Уму непостижимо, но президент поручил госагентству обеспечить получение визы в Азербайджан иностранцу или лицу без гражданства аж в течение трех часов! Правда, столь короткий срок оформления визы предусмотрен для лиц, обратившихся в ASAN Viza с просьбой о выдаче визы в ускоренном порядке. Но в любом случае такая оперативность раскрывает двери сотням тысяч иностранцев, желающим посетить Азербайджан, и конечно же, делает честь инновационной системе - ASAN Viza. А если учесть, что за прошедшие шесть месяцев посредством ASAN Viza выдано около 100 тыс. электронных виз, а минимальная стоимость каждой визы составляет 20 долларов, то уже сейчас можно констатировать самоокупаемость новой системы.

Новый указ И.Алиева стал сюрпризом не только для иностранцев и туристов. Указ президента открывает новые возможности и перед самими гражданами Азербайджана. Глава государства поручил приступить к новому проекту ASAN Viza 2.0. Этот проект поможет гражданам нашей страны получать необходимые визы для поездки за рубеж… тоже посредством системы ASAN Viza. Ведь многие посольства, в том числе и стран из шенгеннской зоны, создают массу бумажных проблем для нас - сколько же мы мучаемся со сбором и представлением в посольства разных документов и справок! А большинство этих справок выдает служба ASAN. Поэтому отныне граждане могут без особого труда получить весь пакет необходимых документов в одной точке - службе ASAN.

И теперь уже слово за Госагентством. Ему предстоит провести соответствующие переговоры с посольствами иностранных государств в Баку. При удачном исходе этих переговоров, агентство может направлять полный пакет документов непосредственно в посольства. А гражданам останется лишь в установленное время явиться в посольство для прохождения необходимых процедур и получения визы. И по всему видно – этого дня осталось ждать уже недолго. И заработает ASAN Viza уже в обоих направлениях, здесь иностранцы смогут получать визы в Азербайджан, а азербайджанцы – за рубеж…