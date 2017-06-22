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Новая система переводов… А азербайджанские банки не в курсе

Автор: Отдел экономики 

Если раньше социальная сеть «Одноклассники» осуществляла денежные переводы только для своих российских пользователей, то теперь этим сервисом могут воспользоваться и зарубежные граждане. Естественно, зарегистрированные на ОК.

Первыми отправлять переводы в популярные на постсоветском пространстве соцсети смогут казахстанцы, но в скором времени планируется запуск сервиса и для других стран. Прежде зарубежные пользователи могли только получать переводы из России.

Жители Казахстана, используя новую услугу, задействованную при поддержке казахстанского банка ForteBank и платежной системы MasterCard, смогут переводить деньги внутри страны, в Россию и еще в 16 стран - Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Германию, Италию, Израиль, Литву, Латвию, Молдову, Румынию, Украину, Узбекистан, Францию, Чехию и Эстонию.

Перевод денег можно выполнить как в полной, так и в мобильной версиях «Одноклассников», а также с помощью приложений ОК на базе операционных систем iOS и Android.

Пользователи, привязав банковскую карту к своему аккаунту в «Одноклассниках», смогут переводить деньги друг другу, причем отправителю не нужно указывать номер карты получателя -  достаточно просто выбрать его профиль в соцсети и карту, с которой произойдет списание денежных средств.

По словам руководителя проекта «Одноклассники» Антона Федчина, продолжается последовательное развитие направления, которое появилось в прошлом году, когда пользователи получили возможность переводить друг другу деньги внутри соцсети. В настоящее время из России можно делать переводы в 17 стран, а также переводить финансовые средства группам и выставлять от имени пользователя счет.

Комментируя haqqin.az эту информацию, глава Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев отметил,  что банки нашей страны имеют прямые договора с российскими системами денежных переводов, и если социальная сеть «Одноклассники» будет заинтересована заключить аналогичные договора и с ними, то проблем не будет.

«Однако, как я понял, «Одноклассники» открывают эту услугу исключительно для собственных пользователей. Так что, надо будет учесть, сколько жителей Азербайджана зарегистрировано в этой сети и сколько из них намерены пользоваться новым сервисом. В любом случае, все должно происходить в рамках законодательства России и Азербайджана. Необходимо и тщательно проанализировать, кто и как будет обеспечивать безопасность подобных переводов. Лично я советую нашим гражданам все внимательно изучить, перед тем как они начнут пользоваться банковскими услугами в сети. В последнее время именно в  соцсетях развелось много мошенников, которые обманным путем присваивают деньги пользователей интернета», - предупредил банковский эксперт.

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